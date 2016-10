ORF 3 21:00 bis 21:50 Dokumentation Ernst Heinkel - Der Traum vom Fliegen D 2008 2016-10-16 09:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Otto Lilienthal und die Gebrüder Wright sind für ihre Errungenschaften weltweit bekannt geworden. Weniger bekannt ist ein anderer Pionier der Luftfahrt: Ernst Heinkel. Sein Name steht nicht für Errungenschaften, sondern allenfalls für den Schrecken der Deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Vom Düsentriebwerk bis zum Schleudersitz, vom einziehbaren Fahrwerk bis zum damals schnellsten Flugzeug der Welt - viele von Heinkels Erfindungen haben die Luftfahrt entscheidend vorangetrieben. Gleichzeitig starben viele KZ-Zwangsarbeiter in Heinkels Fabriken, und die dort gebauten Bomberverbände versetzten Europa in Angst und Schrecken. Ingenieur, Erfinder und Tüftler, Nationalsozialist oder Mitläufer - die Figur Ernst Heinkel ist bis heute umstritten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ernst Heinkel - Der Traum vom Fliegen