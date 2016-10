ORF 3 15:00 bis 17:00 Sonstiges Live: Amtseinführung des Evangelischen Superintendenten für Niederösterreich A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Die evangelische Diözese A.B. Niederösterreich hat einen neuen Superintendenten: Lars Müller-Marienburg. Der 39-Jährige wurde bei der Superintendentialversammlung in St. Pölten im am 18. Juni ins Leitungsamt gewählt Der ORF Niederösterreich und ORF III übertragen seine offizielle Amtseinführung am 15. Oktober 2016 live (im TV). Der neue Superintendent möchte dazu beitragen, "dass die Evangelische Kirche als Teil einer religiösen Vielfalt eine Rolle spielt". Innerhalb der Diözese möchte Müller-Marienburg eine Kirche mitgestalten, in der Menschen Freude erleben: "Die Evangelische Kirche ist ein Ort zum Leben und zur Freude im Hier und Jetzt." Gleichzeitig gelte es, jenen eine Stimme zu leihen, "die Hilfe von uns brauchen". Lars Müller-Marienburg wurde 1977 in Ansbach (Deutschland) geboren und studierte Evangelische Theologie in München. Nach seinem Vikariat in Linz und seiner Pfarramtskandidatenzeit in Pöttelsdorf wurde er 2010 Pfarrer der evangelischen Pfarrgemeinde Innsbruck-Auferstehungskirche. Müller-Marienburg ist Mitglied der Synode A.B. und der Generalsynode, Mitglied der Diözesanen Jugendleitung sowie Mitglied der Liturgischen Konferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der neue Superintendent folgt auf Paul Weiland, der im August des Vorjahres plötzlich verstorben ist. Lars Müller-Marienburg ist als Superintendent für 28 Gemeinden und rund 40.000 Evangelische in Niederösterreich zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört die geistliche Führung der Diözese. Er hat die Aufsicht über die kirchlichen Ordnungen und über die schriftgemäße Verkündigung. Zu den bischöflichen Rechten gehören Ordination und Visitation. Die Stellung entspricht der des Diözesanbischofs in der Römisch-katholischen Kirche. "Aus der Auferstehungskirche in Wiener Neustadt - die Amtseinführung des Superintendenten Lars Müller-Marienburg" - eine Liveübertragung des ORF Landesstudios Niederösterreich - am Samstag um 15 Uhr in ORF 2N und ORF III. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Amtseinführung des Evangelischen Superintendenten für Niederösterreich