England im 17. Jahrhundert: Beim Pflügen macht der Bauer Ralph Gower einen grausigen Fund: Von Maden bedeckt, liegt ein Schädel vor ihm in der Erde. Ralph ist sich sicher: Das Wesen, dessen verwesende Überreste er soeben aus der Erde gegraben hat, ist weder Mensch, noch Tier. Überzeugt davon, einen Dämon entfesselt zu haben, sucht er Hilfe bei einem Richter, der gerade zu Besuch bei seiner früheren Angebeteten weilt. Doch der hält nicht viel von übernatürlichen Kräften und sieht in Ralphs Befürchtungen nichts weiter als ein Produkt blühender Phantasie. Doch dann greift das Böse in dem beschaulichen Dorf um sich, und die unheimlichen Ereignisse häufen sich: Unschuldige Dorfbewohner entdecken haarige Teufelsmale auf der Haut und scheinen mit einem Mal wie besessen. Und auch vor den Kindern macht der Leibhaftige nicht Halt. Insbesondere die schöne Angel hat sich dem Teufel verschrieben. Bis zur Ektase zelebriert sie satanische Rituale, schart die Kinder der Gemeinde um sich und schreckt auch vor menschlichen Opfergaben nicht zurück. Nun kann nur noch der Richter das Dorf vom Bösen befreien. Zusammen mit einer Gruppe tapferer Bauern geht er auf Hexenjagd? Der zweite Film der teuflischen Trash-Reihe auf ARTE. Schauspieler: Patrick Wymark (Richter) Linda Hayden (Angel Blake) Barry Andrews (Ralph Gower) Michele Dotrice (Margaret) Wendy Padbury (Cathy Vespers) Anthony Ainley (Reverend Fallowfield) Charlotte Mitchell (Ellen Vespers) Originaltitel: The Blood on Satan's Claw Regie: Piers Haggard Drehbuch: Robert Wynne-Simmons Kamera: Dick Bush Musik: Marc Wilkinson Altersempfehlung: ab 16