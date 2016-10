BonGusto 02:20 bis 03:15 Magazin Backen! Joghurt, Quark & Co D Merken Joghurt, Quark & Co. - Heute stehen bei BACKEN! leckere Milchprodukte im Mittelpunkt. Aufgrund ihres hohen Gehalts an lebensnotwendigen Nährstoffen und Vitaminen sind sie in der Ernährung von Kindern und Erwachsenen ein wichtiger Bestandteil. Wie leicht und schmackhaft sich die bedeutenden Calcium-Lieferanten auch in Backrezepten einsetzen lassen, zeigt uns heute Backprofi Jens Behrend. Ergänzend dazu gibt uns Expertin Iris Venus weitere Informationen rund um das Thema Milch und Milchprodukte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Backen!

