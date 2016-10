BonGusto 18:15 bis 18:45 Magazin Italia Rustica Lust auf eine Grillparty? CDN Merken Craig Harding und Rob Rossi fahren ans Meer, um frischen Fisch und Meeresfrüchte zu fangen. Später gibt es ein landestypisches Frühstück im Schatten einer alten Burg. Alles nur ein Vorgeschmack auf die frische Pasta, die die beiden in der herrlichen Kulisse eines Sandstrands verköstigen. Am Ende dürfen die beiden sogar selbst an den Grill, um ihren morgendlichen Fang zuzubereiten. Es überkommt sie die Lust eine unvergessliche Party mit den Ortsansässigen zu veranstalten. Ob Craig die Zubereitung des Fisches auch schmeckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Italia Rustica