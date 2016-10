BonGusto 14:15 bis 14:40 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Die Mutter der Erfindung N 2010 Merken Andreas verschlägt es in das Hochland Norwegens, wo der Überlebenskampf gegen die karge Landschaft zu zahlreichen wahrhaft delikaten Erfindungen geführt hat. Inspiriert durch die Geschichte zeigt Andreas uns die Zubereitung von hausgemachtem Joghurt und einem sahnigen Käse gefolgt von einem sehr schnellen Gravlax und einer sehr langsam gegartem zarten Lammkeule mit Püree aus Wurzelgemüse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: New Scandinavian Cooking