BonGusto 00:10 bis 00:35 Magazin Sachies Küche Dinner in Kyoto NZ 2013 Kyoto ist berühmt für Geishas, Tempel und feine Handwerkskunst und gilt daher als Zentrum der japanischen Kultur. Auch das Essen bildet da keine Ausnahme. Sachie's erster Ausflug geht zum Gemüsemarkt, der eine schier unendliche Auswahl an eingelegten Gemüsesorten bietet. Danach geht es weiter zu einem geschichtsträchtigen 3-Sterne-Restaurant: seit mehr als 300 Jahren am Platze und mit einem Chefkoch in der 15. Familien-Generation. Details spielen hier die Hauptrolle und so ist es nicht verwunderlich, auf der Speisekarte ein Gericht mit Nüssen, die seit 17 Jahren eingelegt sind, zu finden. Zurück in ihrer Küche legt Sachie sich mächtig ins Zeug: Es gibt eingelegten Chinakohl mit Aubergine und Conjee (Reisbrei), Filetsteak mit Misobutter und Sojabohnenpüree sowie Kürbis- und Kastanien-Törtchen.