BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin Get fresh with Al Brown Riverton - Southland NZ 2013 Al ist in Riverton und besucht den kleinsten Biomarkt Neuseelands. Zusammen mit dem Fischer Paul Dobias fährt er aufs Meer hinaus, um einen Dorsch für die Vorspeise zu fangen. Die Zutaten für die anderen Gänge findet Al in der Nähe und bereitet ein köstliches "Riverton-Menü" zu. Das Riverton-Menü: Vorspeise: Languste mit Dorsch Hauptspeise: Ganze Flunder mit Dorschleber Dessert: Apfel-Beeren-Auflauf Originaltitel: Get fresh with Al Brown