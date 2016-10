BonGusto 19:45 bis 20:15 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Ingo Holland D 2013 Merken Der Frühling hat Einzug gehalten. Auch in der "meine Familie & ich"-Redaktion. Passend dazu nimmt die Frühlingsküche mit frischen Kräutern einen prominenten Platz in der aktuellen Sendung ein. Außerdem freut sich die Redaktion auf den Besuch vom Papst - Ingo Holland, von der Presse gerne als Gewürzpapst bezeichnet, der heute gemeinsam mit Küchenchef Jörg Götte den Kochlöffel schwingen und sein persönliches Gewürz-ABC buchstabieren wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel