BonGusto 09:50 bis 10:20 Magazin Typisch nordisch! Helsinki auf dem Teller N 2008 Merken In Helsinki, der Hauptstadt Finnlands, kocht Sara La Fountain ein traditionelles finnisches Gericht hoch über den Dächern und besucht eine Festungsinsel bevor sie ein Picknick "ganz in pink" mit Shrimp-Sandwiches und Rhabarber-Erdbeer-Sorbet vorbereitet. Die Rezepte: Vorschmack (verschiedene Fleischsorten kombiniert mit eingelegtem Fisch); marinierte Rüben; Shrimp-Sandwiches; Rhabarber-Erdbeer-Granita. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tina Nordström, Sara La Fountain, Claus Meyer, Andreas Viestad Originaltitel: Perfect Day