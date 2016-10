BonGusto 23:45 bis 00:10 Magazin Typisch nordisch! Der Geschmack der Insel N 2008 Merken Aland, Finnlands autonome Insel in der Ostsee, bildet die aufregende Kulisse für Tina Nordström, vor der sie leckere Speisen auf dem Deck eines alten Schiffs zubereitet, Beachvolleyball spielt, und uns "die Neue" unter den Moderatoren vorstellt: Sara La Fountain. Die Rezepte: in Wasabi maninierte Melone mit norwegischem Hummer-Tempura; Sommergemüse mit brauner Butter und Dill; Sommersuppe mit frischen Tomaten, Barsch und Chorizo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tina Nordström, Sara La Fountain, Claus Meyer, Andreas Viestad Originaltitel: Perfect Day