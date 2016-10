BonGusto 17:20 bis 17:50 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Alles eingepackt N 2013 Merken Ein Lunchpaket für unterwegs ist ein wichtiger Teil skandinavischer Esskultur. Es wird mindestens so liebevoll vorbereitet wie ein Abendessen in der eigenen Küche. In dieser Episode teilt Gastgeber Andreas Viestad sein Lieblings-Brotrezept und zeigt, wie man eine gesunde Leberpastete und einen leckeren Honigkrusten-Braten zubereitet. Oben drauf, gibt Esben Holmboe, Chefkoch im Maaemo, eines der besten Restaurants in Oslo, nützliche und leckere Tipps im Umgang mit Wildkräutern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking