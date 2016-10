BonGusto 20:30 bis 20:55 Magazin Get fresh with Al Brown Marlborough NZ 2013 Merken Al genießt das Essen und die Weinkultur von Marlborough und fängt Königs-Lachse für die Vorspeise. Für den Hauptgang besorgt er sich das beste Wild der Region, bevor er mit frischen Kirschen ein Dessert kreiert, das den Sommer geradezu zelebriert. Das Malaborough-Menü: Vorspeise: Pochierter Lachs mit Venusmuscheln Hauptgang: Verschiedenes Wildfleisch vom Grill mit Kartoffeln Dessert: Frischer Kirsch-Clafoutis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Get fresh with Al Brown