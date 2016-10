BonGusto 15:10 bis 15:35 Magazin Catherine's Familien-Küche Überraschungsgäste IRL 2013 Merken Catherine bekommt einen Anruf von ihrer besten Freundin Marina, die mit ihrer Familie in Wicklow Urlaub macht. Kurzerhand lädt Catherine die Urlauber zum Abendessen ein und muss nun kreativ werden. Also heißt es: ab in den eigenen Gemüsegarten, Inspiration holen. Gebackene Zucchini werden den frischen Schellfisch in Tomaten und Petersilie begleiten. Als Dessert gibt es ihr schnelles Zitronenmousse mit Erdbeer-Wirbeln. Und um ihren Besuch perfekt begrüßen zu können bereitet Catherine zusätzlich noch "Pear Royale" zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catherine?s Family Kitchen