BonGusto 07:10 bis 07:40 Magazin Argentinia Rustica Diesmal sind die Chefköche Craig und Rob wieder in Buenos Aires, um bei einem "Asado" ihr Profi-Know-How einzusetzen. Auch ihre neugewonnenen Freunde aus Argentinien sind zu Gast. Der Druck auf den Beiden ist groß und sie wollen sich bei den Einheimischen beweisen. Sie erkunden den ältesten Markt der Stadt, um die Zutaten zu besorgen. Außerdem erleben die beiden das angeblich beste Street Food der Stadt. Originaltitel: Argentinia Rustica