Aeschbacher Taten statt Worte CH 2016 Mario Gyr, Simon Schürch und Simon Niepmann sind drei der vier Ruderer, die an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Gold im Leichtgewichtsvierer gewannen. Es war ein Sieg mit Ansage, denn die Weltmeister wussten: "Als Zweite sind wir die ersten Verlierer." Der Erfolg ist umso schöner, zumal die vier nicht immer im selben Boot sassen. Erst nach einem Trainerwechsel rauften sich die Ruderer wieder zusammen. "Im Mannschaftssport ist es entscheidend, auch in schlechten Zeiten zusammenzuhalten", sagt Schlagmann Mario Gyr und liegt damit goldrichtig. Ursula Tschabold-Grossen ist mit Leib und Seele Bäuerin. Auf ihrem Sonnenhof im Berner Oberland bildet sie seit 30 Jahren Lehrtöchter aus. Eine sogenannte Fachfrau Hauswirtschaft kann Tschabold-Grossen in ihrem Simmentaler Bauernhaus mit Jahrgang 1645 gut gebrauchen - zumal es ja mit Garten und Stall noch einiges zu tun gibt. "Ich kann eine strenge Lehrmeisterin sein, aber auch eine Art Ersatzmutter" - so sieht sich die 58-Jährige in ihrer Doppelfunktion. Immer weniger Privatbetriebe sind bereit, Jugendlichen einen Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Sie macht weiter - weil sie die Jungen auf Trab halten. Bodo Janssen lebt als modelnder Millionärssohn das schöne Leben an der Oberfläche - bis eine dramatische Entführung alles ändert: Acht Tage lang ist der Student in einem Hamburger Hochhaus gefangen, nur dank einer Lösegeldzahlung kommt er frei. Als Janssen später ein Unternehmen führt, gefällt er sich in der Chefrolle besonders gut. Eine Mitarbeiterbefragung zeigt jedoch, dass er damit alleine steht: Seine Leute wollen einen anderen Chef. Der Deutsche handelt und geht ins Kloster. Dort hinterfragt er sich, seinen Führungsstil und seine Vergangenheit. Heute ist er mehrfach ausgezeichneter Unternehmer und glücklicher Familienvater. Lydia Stutz hat als Hebamme im Amazonas tausende Babys entbunden. Vor über fünfzig Jahren kam sie mit einem Einbaum in ein peruanisches Dorf, wo es weder fliessend Wasser noch elektrischen Strom gab, weit und breit keine Strassen - der nächste Arzt war 150 Kilometer weit entfernt. So wuchs die Hebamme aus dem Zürcher Unterland schnell über sich hinaus und wurde zur "Frau für alle Fälle". Sie zog Zähne, operierte Augen und kastrierte sogar einen Hengst. Auch heute noch blickt die 83-Jährige gerne auf ihre wilde Zeit im Dschungel zurück.