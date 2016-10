Schweiz 1 11:35 bis 12:15 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Nach OP im Rollstuhl: Spitalopfer klagen an / Neuer Plastik in Kosmetika: Mehr als ein Schönheitsfehler / Gut aufgelegt: Plattenspieler im Test CH 2016 2016-10-19 01:45 Stereo HDTV Merken Nach OP im Rollstuhl: Spitalopfer klagen an: Wenn Ärzte Fehler machen, spielen die Haftpflichtversicherungen der Spitäler auf Zeit. Patientinnern und Patienten müssen jahrelang um Entschädigungen kämpfen. Das zeigt "Kassensturz" am Fall eines gelähmten Handwerkers. Manche Spitäler gehen jetzt neue Wege - ohne Versicherung. Neuer Plastik in Kosmetika: Mehr als ein Schönheitsfehler: Seit Jahren verspricht die Kosmetikbranche, weniger Mikroplastik in Zahnpasten, Peelings und Duschmitteln zu verwenden. "Kassensturz"-Recherchen zeigen, die Kosmetikhersteller haben viel zu dick aufgetragen. Nach wie vor landet tonnenweise Plastik aus Kosmetik im Meer. Gut aufgelegt: Plattenspieler im Test: Die LP feiert ein Comeback, die Zahl der verkauften Platten steigt stark. Passend dazu testet "Kassensturz" sieben Plattenspieler der neusten Generation auf Tonqualität und Ausstattung. Die Preise variieren zwischen 150 bis knapp 600 Franken. Auch beim Musikgenuss gibt es grosse Unterschiede. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corinne Leemann (Gebärdensprach-Dolmetscherin) Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz