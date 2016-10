Schweiz 1 10:00 bis 10:30 Magazin nano Die Welt von morgen Wohnen in der Zukunft: - Wie sollen die Städte aussehen? / Wohnen auf dem Wasser: - Hausboote sind stark im Kommen / Symbiotische Landwirtschaft: - Warum sich Huhn und Schwein ergänzen / Der fantastische Mars: - Bau eines "Mars-Globus" / Von flüssig zu gasförmig: - Laute Explosionen im Wasserkocher A, D, CH 2016 Stereo HDTV Merken Wohnen - Wie soll die Stadt der Zukunft aussehen? Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst stetig. Aber dort, wo die Menschen aufwachsen, wollen oder können sie nicht leben. In der Hoffnung auf ein besseres Leben verlassen Millionen ihre Dörfer und ziehen in die Städte, oft über Ländergrenzen hinweg. Landwirtschaft - Zurück zur Natur statt Massentierhaltung. Einige kleine Erzeuger setzen ganz bewusst auf eine artgerechte Alternative zur Massentierhaltung: In der "symbiotischen Landwirtschaft" werden alte Traditionen der Tierhaltung wissenschaftlich optimiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano