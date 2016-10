Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Cannabis in der Medizin - Nutzen hoch, Hürden höher / Grippe-Impfung - Der Zeitpunkt ist entscheidend / Apfel-Allergie - Neue Früchte ermöglichen trotzdem Genuss CH 2016 2016-10-18 05:55 Stereo HDTV Merken Cannabis in der Medizin - Nutzen hoch, Hürden höher: Die Wirkstoffe der Cannabis-Pflanze könnten bei vielen Krankheiten eine gute und günstige Alternative zu Medikamenten bieten. Das zeigen immer mehr Studien. Doch die politische Diskussion um den Cannabis-Konsum macht es für Patienten und Ärzte schwierig, das heilbringende Potenzial zu nutzen. Selbst das Bundesamt für Gesundheit BAG wünscht sich, dass es endlich vorwärts geht. Grippe-Impfung - Der Zeitpunkt ist entscheidend: Wussten Sie, dass eine Grippe-Impfung pro Jahr nur eine beschränkte zeitliche Schutzwirkung hat? Und dass diese zudem noch individuell unterschiedlich ist? "Puls" zeigt, wann man sich am besten impft, um unbeschadet die Grippe-Saison zu überstehen. Apfel-Allergie - Neue Früchte ermöglichen trotzdem Genuss: Genussvoll in einen frischen Apfel beissen: Das ist für Allergiker unmöglich. Geschwollene Atemwege oder Bauchschmerzen verderben das Essvergnügen. Jetzt sollen speziell gezüchtete, Allergiker-freundliche Äpfel auf den Markt kommen. "Puls" besucht einen Testanbau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls