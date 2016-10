Schweiz 1 05:05 bis 05:50 Dokumentation Auf legendären Routen - Der Mohawk-Trail Quer durch Neuengland USA 2012 2016-10-22 11:20 Stereo HDTV Merken Der Mohawk-Trail gehörte lange Zeit zu den beliebtesten Autorouten an der Ostküste der USA. Einst verlief hier ein alter Handelspfad der Indianer, auf dem auch die ersten Siedler weiter nach Westen vordrangen. Seit 1914 ist der Trail asphaltiert und als erste "Scenic Route" der USA ausgewiesen. Auch wenn heute hier nicht mehr viel los ist, hat die Strasse weit mehr zu bieten als nur schöne Aussichten. Auf der Route von Boston nach Buffalo mit all den kleinen Städten entlang des Weges lassen sich noch immer die Spuren der Indianer und Siedler "erfahren". Und auch die berüchtigte Haarnadelkurve, der "hairpin turn", hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Früher hielten die Ausflügler hier, um sich Wasser für die überhitzten Motoren ihrer Autos zu besorgen. Der Film zeigt malerische Landschaften und verträumte kleine Städte wie Berlin oder Wendell, die sich ihre Geschichte und ihren Reiz bewahrt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Backroads USA