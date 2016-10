Schweiz 1 00:10 bis 01:35 Drama Tyrannosaur - Eine Liebesgeschichte GB 2011 2016-10-20 04:10 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem heruntergekommenen Arbeiterviertel von Leeds ist Joseph (Peter Mullan) noch eine der gebrocheneren Gestalten. Einen Job hat er nicht mehr, die Frau ist gestorben, und in der Wut erschlägt Joseph seinen letzten verbliebenen Freund, einen Hund. Als er verprügelt in einem Secondhand-Kleiderladen Zuflucht sucht, findet er Hannah (Olivia Colman), die ihm mit unvertrauter Sanftheit und Verständnis begegnet. Hannah wird für Joseph zum sicheren Hafen. Doch auch hinter der Fassade der verheirateten Frau aus vermeintlich besserem Haus tut sich ein Abgrund auf. Hannahs Ehemann (Eddie Marsan) macht ihr das Leben zur Hölle - und wirft bald auch auf Josephs Leben einen Schatten. "Schmerzhafter Film" lautete die Schlagzeile der Filmbesprechung von "Tyrannosaur" in der "Berner Zeitung". Tatsächlich hat dieses Drama nichts von leichtverdaulicher Unterhaltung, sondern fordert mit seinem ungeschönten Blick auf ein von Gewalt geprägtes Milieu heraus. Weshalb sich das Kinopublikum solch einen schwerverdaulichen Film dennoch ansieht, brachte die "Basler Zeitung" auf den Punkt: "Das Tollste aber ist, dass "Tyrannosaur" trotz all der harten Szenen ein beinahe zärtlicher Film ist, der die Verzweiflung, die Wut, das Leiden und die Angst seiner Figuren nimmt - und sie in Schönheit verwandelt." Mit "Tyrannosaur", dem Spielfilmdebüt des Schauspielers Paddy Considine ("In America", "Hot Fuzz"), kam der 1974 geborene Engländer auf einen eigenen Kurzfilm mit Peter Mullan als Joseph zurück, stellte ihm die ebenso spielstarken Olivia Colman und Eddie Marsan zur Seite und errang wie schon für das Kurzformat erneut eine der renommierten Bafta-Auszeichnungen. Mit dem Eröffnungsfilm des diesjährigen Filmfestivals von Locarno, dem Zombiefilm "The Girl with All the Gifts", kehrte Paddy Considine unlängst auf die Leinwand zurück. Sein "Tyrannosaur"-Nachfolger als Regisseur und Drehbuchautor wird "Journeyman" sein, ein für 2017 angekündigtes Boxerdrama, bei dem der Brite überdies die Hauptrolle spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Mullan (Joseph) Olivia Colman (Hannah) Eddie Marsan (James) Paul Popplewell (Bod) Ned Dennehy (Tommy) Samuel Bottomley (Samuel) Sally Carman (Marie) Originaltitel: Tyrannosaur Regie: Paddy Considine Drehbuch: Paddy Considine Kamera: Erik Wilson Musik: Dan Baker, Chris Baldwin Altersempfehlung: ab 16