Schweiz 1 18:15 bis 18:40 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Restaurant Der Italiener, Buochs CH 2016 2016-10-20 03:05 Stereo HDTV Merken Das im Jugendstil erbaute Haus wurde 1915 am Quai in Buochs eröffnet. Der Wirt Osvaldo Vitale, 47, kommt ursprünglich aus der süditalienischen Region Apulien und hat in der Schweiz zuerst auf einer Baustelle gearbeitet. 1995 hat er in Stans ein Lebensmittelgeschäft eröffnet und ist fünf Jahre später nach der erfolgreichen Wirteprüfung in die Gastronomie eingestiegen. Sein Stammgast, die Oberstufenlehrerin Larissa D., 26, schätzt an ihrer Beiz das italienische Ambiente und die schöne Lage am See. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz