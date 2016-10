Schweiz 1 16:00 bis 16:30 Comedyserie ManneZimmer En Artikel mit Biss CH 2001 Stereo Merken Das "Neue Tagblatt" hat sich von einer seriösen Tageszeitung zu einem Boulevardblatt verwandelt. Jasmin schwankt zwischen ihrem journalistischen Pflichtbewusstsein und dem Drang, sich anzupassen, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Als die ehemalige Volontärin und jetzige Sensationsreporterin Sylvie einen von Jasmin geschriebenen, seriösen Artikel im Auftrag des neuen Chefredaktors zu einer reisserischen Story umdichtet, ist es Zeit für Jasmin, zu beweisen, dass sie auch anders kann. Die Themen für eine eigene Sensationsgeschichte findet sie in ihrem Unfeld: Soll sie nun über Erwins Begegnung mit einem Kampfhund berichten oder doch lieber Frau Grabers Mitteilungsbedürfnis über ihre Beziehung zu Udo Jürgens nutzen? Leo erlaubt einer Literaturzeitschrift, Auszüge aus seinem Roman abzudrucken, in dem Glauben, man habe endlich sein Talent entdeckt. Er gewinnt tatsächlich einen Preis - doch freuen kann er sich darüber nicht. Währenddessen entdeckt Röbi, dass ihm sein Geld Vorteile bei den Frauen verschafft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bettina Dieterle (Jasmin Wyss) Kamil Krejcí (Erwin Imhof) Edward Piccin (Röbi Flückiger) Philippe Roussell (Leo Matter) Maja Stolle (Frau Graber) Originaltitel: ManneZimmer Drehbuch: Rolf Lappert, Klaus Rohne

