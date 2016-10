Schweiz 1 14:20 bis 16:00 Melodram Rosamunde Pilcher - Irrwege des Herzens D 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In Inverloss, einem malerischen Dörfchen im schottischen Hochland, überschlagen sich die Ereignisse. Magnus Ballater (Andreas Herder), der Sohn eines Textilfabrikanten, kehrt nach langjähriger Abwesenheit heim, um sich mit seinem kranken Vater (Hans Teuscher) zu versöhnen. Der Senior hat lange auf diesen Tag gewartet. Schliesslich soll sein einziger Sohn die Tweed-Weberei als Erbe übernehmen. Auch Claudia Burns (Ann-Kathrin Kramer), die vor einigen Jahren unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, taucht wieder im Dorf auf. Im Gegensatz zu Magnus ist sie allerdings nicht um die ganze Welt gereist, sondern hat in Edinburgh Karriere als Innenarchitektin gemacht. Sie lebt dort als erfolgreiche Frau und ist mit dem verheirateten Finanzmakler Giles Savour (Götz Otto) liiert. Jetzt hat ihre Schwester sie ans Krankenbett der Mutter gerufen. Doch Claudia trifft zu spät in Inverloss ein. Ihre Mutter ist bereits tot. Auf der Beerdigung sieht Claudia jedoch Magnus wieder und muss sich lange verdrängten Erinnerungen stellen. Denn bevor sie vor Jahren Inverloss fluchtartig verliess, waren sie und Magnus ein Liebespaar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ann-Kathrin Kramer (Claudia Burns) Andreas Herder (Magnus Ballater) Hans Teuscher (Ballater sen.) Götz Otto (Giles Savour) Elisabeth Wiedemann (Sophie) Edda Leesch (Jennifer) Thomas Balou Martin (Ronald) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Irrwege des Herzens Regie: Karola Meeder Drehbuch: Axel Plogstedt Kamera: Frank Claus Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6