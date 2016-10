Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Restaurant Fischli am See, Bauen CH 2016 Stereo HDTV Merken Das Lokal von Wirt Daniele Blum, 43, liegt direkt am Urnersee und bietet einen schönen Ausblick. Im Sommer ist die Aussenterrasse besonders beliebt. Viele Wanderer halten im schönen Fischlokal an, bevor sie mit dem Schiff weiter nach Flüelen fahren. Man kann auch mit dem eigenen Boot anreisen - das Fischli am See verfügt über einen eigenen Bootssteg. Der Stammgast Christoph Schoop, 57, wohnt im Tessin, kommt aber gerne durch den Gotthardtunnel, um das schöne Dorf Bauen und seine Lieblingsbeiz zu besuchen - für ihn ist es die beste am Vierwaldstättersee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz