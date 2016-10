Schweiz 1 01:35 bis 02:50 Magazin Club Grenzenlose Liebe CH 2016 Stereo HDTV Merken Mehr als jede dritte Ehe in der Schweiz ist binational. Solche Verbndungen kommen in einer globalisierten Welt immer häufiger vor. Eine Partnerschaft zwischen zwei Kulturen kann bereichernd sein, Offenheit und Toleranz spielen eine wichtige Rolle. Die Kinder wachsen mehrsprachig auf, die Familie lebt verschiedene Traditionen. Doch viele binationale Paare stehen unter Druck, rasch zu heiraten, damit der ausländische Partner oder die ausländische Partnerin eine Aufenthaltsbewilligung erhält. Oft entsteht ein Machtgefälle, wenn die Ausbildung hier in der Schweiz nicht anerkannt wird und der ausländische Partnerteil auf das Geld des anderen angewiesen ist, es kommt zu Spannungen oder gar zur Scheidung. Im "Club" berichten Menschen aus ihrem multikulturellen Alltag. Und auch Radio SRF 1 spürt ab dem 17. Oktober 2016 in einer Serie der Frage nach, wie die grenzenlose Liebe funktioniert. Die Gäste bei Thomy Scherrer im "Club": - Noemi und Niklaus Kunz, Pflegeassistentin und selbstständiger Schreiner, binationales Ehepaar - Xhemal Ahmeti, Historiker und Publizist, binational verheiratet - Meia Stahel Zoalang, IG Binational, binational verheiratet - Esther Hubacher, Stellenleiterin Frabina, Beratungsstelle für binationale Paare - Isabelle Stüssi, Ethnologin und Journalistin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomy Scherrer Gäste: Gäste: Noemi Kunz (Pflegeassistentin), Niklaus Kunz (selbstständiger Schreiner), Xhemal Ahmeti (Historiker und Publizist, binational verheiratet), Meia Stahel Zoalang (IG Binational, binational verheiratet), Esther Hubacher (Stellenleiterin Frabina, Beratungsste Originaltitel: Club