Schweiz 1 00:00 bis 01:05 Talkshow nachtwach Telefon-Talk mit Barbara Bürer Gegen meinen Willen CH 2016 2016-10-22 05:10 Stereo Live HDTV Merken Wie entwickelt sich eine Ehe, wenn sie von den Eltern arrangiert wurde? Wie verändert sich das Leben nach einem gewaltsamen Übergriff? Was bedeutet es, wenn Entscheide gegen den eigenen Willen gefällt werden? Die Zuhörerinnen und Zuschauer erzählen Barbara Bürer am Telefon, wie sie mit solchen oder ähnlichen Eingriffen in ihre Selbstbestimmung umgegangen sind. Schon vor der Live-Sendung kann die Redaktion über nachtwach@srf.ch kontaktiert werden. Und am Dienstag, 18. Oktober, ab 23 Uhr unter der gratis Telefonnummer 0800 00 22 20. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: nachtwach