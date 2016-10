Schweiz 1 14:20 bis 16:00 Komödie Ein Sommer in Paris D 2011 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das romantische Wochenende der Krankenpflegerin Klara (Anica Dobra) mit ihrem Freund Jörg (Kai Scheve) eskaliert in einen Streit. Nachdem Klara einen geschenkten Ring als Heiratsantrag missversteht und Jörg ihr offenbart, dass seine Karriere als Kardiologe ihn von Heidelberg nach Berlin befördert, lässt sie ihn wutentbrannt vor dem Eiffelturm stehen. Sie beschliesst, Paris im Alleingang zu erkunden, und lernt in einer Boutique den attraktiven Philippe (Pasquale Aleardi) kennen. Seine verbitterte Mutter Jeanne (Nicole Heesters) braucht dringend Pflege, doch diese jagt jede Helferin zum Teufel. Philippe engagiert Klara hoffnungsvoll als Pflegerin. Als sich Klara und Jeanne immer besser verstehen, erkennt Jeanne früher als alle anderen, dass Klara und Philippe durch das Schicksal zusammengeführt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anica Dobra (Klara Müller) Pasquale Aleardi (Philippe Clement) Nicole Heesters (Jeanne Clement) Liane Forestieri (Zoé Legrand) Peter Fitz (Rocher) Peggy Lukac (Henriette) Georg Tryphon (Jules) Originaltitel: Ein Sommer in Paris Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Stefan Cantz, Jan Hinter Kamera: Yvonne Tratz Musik: Karim-Sebastian Elias