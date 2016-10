Schweiz 1 01:20 bis 03:30 Western Sierra Charriba USA 1965 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Neumexiko, 1864. Major Dundee (Charlton Cheston), Kavallerieoffizier der Union, wird wegen Fehlverhaltens während eines Einsatzes im Bürgerkrieg strafversetzt. Er wird als Leiter eines Kriegsgefangenenlagers nach New Mexico abgeschoben. Nachdem eine Armeekolonne und eine Siedlerfamilie von Apachen unter der Führung von Häuptling Sierra Charriba massakriert worden ist, drängt Dundee auf eine Strafmission. Weil er aber selbst auf zu wenig Soldaten zurückgreifen kann, bildet Dundee einen zusammengewürfelten Haufen, der aus Weissen und Schwarzen, gefangenen Südstaatensoldaten, Indianerscouts und Söldnern besteht. Unter der Leitung von Captain Tyreen (Richard Harris), einem ehemaligen Freund Dundees, der zu den Südstaaten übergelaufen ist, verfolgen sie Sierra Charriba nach Mexiko. Dundees irregulär operierende Truppe verwickelt die Indianer in einige Kämpfe. Dabei geraten sie zwischen die Fronten von Mexikanern und Franzosen, die Kaiser Maximilian in Mexiko an die Macht bringen wollen. Zu ihnen stösst die mexikanische Ärztin Teresa Santiago (Senta Berger), die mit den Rebellen sympathisiert. Zwischen Dundee und Tyreen kommt es wieder zu Spannungen. Die ganze Expedition droht zu scheitern, als Dundee zur Flasche greift und sich wochenlangen Alkoholexzessen hingibt. Erst Tyreen kann Dundee wieder zur Vernunft bringen. Gemeinsam planen sie, den gerissenen Sierra Charriba in einen Hinterhalt zu locken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (Major Amos Charles Dundee) Richard Harris (Captain Benjamin Tyreen) Jim Hutton (Lieutenant Graham) James Coburn (Samuel Potts) Michael Anderson jr. (Tim Ryan) Senta Berger (Teresa Santiago) Mario Adorf (Sergeant Gomez) Originaltitel: Major Dundee Regie: Sam Peckinpah Drehbuch: Harry Julian Fink, Oscar Saul, Sam Peckinpah Kamera: Sam Leavitt Musik: Daniele Amfitheatrof