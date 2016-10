Schweiz 1 17:25 bis 18:00 Dokumentation Cuntrasts Parc Adula - Ja oder Nein? Parc Adula - Ja oder Nein? CH 2016 2016-10-19 08:30 Stereo HDTV Merken Ja oder Nein - Ende November entscheiden die betroffenen Gemeinden, ob sie einen Nationalpark Parc Adula wollen oder nicht. Der Bauer und Strahler in Vrin ist gegen den Park, der Park würde seine Freiheiten einschränken. Für die Bäuerin in Sumvitg ist der Park eine Chance, die man packen sollte. Oben auf der Greina bereitet das Flugverbot in der Kernzone den Hüttenwarten Sorgen. Für Leo Tour bringt der Park nur Einschränkungen. Für Rico Tuor bringt der Park neue Perspektiven. Ja oder Nein Parc Adula? Das heisst: Was will man für die Region? Parc Adula - ein Film über Zukunftsideen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cuntrasts