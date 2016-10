Schweiz 1 15:05 bis 15:35 Dokumentation Wunder der Tierwelt - Bären GB 2015 2016-10-16 04:35 Stereo HDTV Merken Bären sind wahre Meister der Anpassung, denn sie finden immer die hochwertigste und ergiebigste Nahrung an den unwahrscheinlichsten Orten, wo andere nicht einmal suchen würden. Ihre Findigkeit bei der Nahrungssuche basiert auf drei wesentlichen Faktoren: einer aussergewöhnlichen Anatomie, unglaublicher Intelligenz und einem erstaunlich effektiven Zusammenspiel ihrer körperlichen Funktionen. Die Dokumentation zeigt die einzigartigen Tiere in facettenreichen Lebensräumen, etwa dem indischen Dschungel, den mit starken Schwankungen einhergehenden Jahreszeiten der nordamerikanischen Bergwelt, den chinesischen Bambuswäldern und - natürlich - der Arktis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wonder of Animals