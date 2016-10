Schweiz 1 13:10 bis 14:15 Diskussion Südostschweiz Standpunkte Journalisten im Gespräch mit Gästen Globale heile Schweiz: Ich bin stolz (k)ein Schweizer zu sein CH 2016 2016-10-22 13:10 Stereo HDTV Merken Fahnenschwingen, Jodeln, Alphornblasen. Massen strömen ans eidgenössische Schwingfest. Auch andere Anlässe lösen regelmässig Grossaufmärsche aus, wie etwa das eidgenössische Jodlerfest. Der jüngste Heidifilm begeisterte Zuschauer im In- und Ausland. Was macht Schweizer Traditionen in Zeiten der Globalisierung so attraktiv? Und warum kommt manchem Landesbewohner der Satz: "Ich bin stolz Schweizer zu sein" trotzdem nur schwer über die Lippen? Südostschweiz Journalist Pesche Lebrument diskutiert mit Karin Niederberger, Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes und Tourismusprofi Doktor Hans Peter Danuser von Platen, der bereits in den 70er-Jahren mit dem Heidi Touristen lockte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pesche Lebrument Gäste: Gäste: Karin Niederberger (Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes), Dr. Hans Peter Danuser von Platen (Tourismusprofi) Originaltitel: Südostschweiz Standpunkte