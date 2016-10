Schweiz 1 09:30 bis 10:00 Magazin gesundheitheute Die Gesundheitssendung mit Dr. Jeanne Fürst Leben mit Demenz CH 2016 Stereo HDTV Merken Eine der gefürchtetsten Krankheiten ist Demenz. Der Gedanke, dass man die Kontrolle über sich selber verliert, macht Angst. Zurzeit gibt es in der Schweiz etwa 120'000 Menschen, bei denen Demenz diagnostiziert wurde - die Tendenz ist steigend. Der Umgang mit Demenz-Kranken ist nicht einfach. Was brauchen betroffene Menschen? Wie reagieren wir richtig? Wie gehen wir mit Aggressivität um und welche Fehler sollten wir vermeiden? Antworten darauf gibt es in der Sendung. "gesundheitheute" zeigt ausserdem ein neues Modell der Stadt Zürich, bei dem Menschen mit Demenz, ihre Selbständigkeit erhalten und möglichst lange zuhause bleiben können. Ein weiteres Thema der Sendung ist Lungenhochdruck. Eine Krankheit, die vielen unbekannt ist, jedoch äusserst gefährlich ist. Wir zeigen, wie sich die Krankheit bemerkbar macht und, welche Behandlungsmethoden es inzwischen gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gesundheit heute