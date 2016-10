Schweiz 1 02:45 bis 04:55 Show Happy Day Der Herbst mit "Happy Day": Es ist wieder Zeit für grosse Gefühle CH 2016 Stereo HDTV Merken Schneiderin Ruth an der Londoner Fashion Week Ruth Widmer aus Heimiswil im Emmental ist Damenschneiderin und gibt seit über vierrzig Jahren Nähkurse für Jung und Alt. Das Highlight am Ende jedes Kurses ist die Modeschau, bei der jede ihr Outfit vorführt. Ruths grösster Wunsch ist es, einmal bei einer internationalen Modeschau dabei zu sein. Gemeinsam mit den Heimiswilerinnen überrascht Röbi Koller die 65-Jährige und entführt sie an die Londoner Fashion Week. Isa und ihr Herzenswunsch vom Seitenwagen Isa und Etienne Bapst aus Murten waren ihr Leben lang gerne auf ihrem Töff unterwegs. Seit einem tragischen Unfall im letzten Jahr ist die 73-jährige Isa querschnittgelähmt. Die aktive Freiburgerin lässt sich nicht entmutigen und möchte noch einmal in einem Seitenwagen um ihren geliebten Murtensee fahren. Ihr Mann Etienne, 75, will ihr diesen Wunsch mit der Hilfe von "Happy Day" erfüllen. Ein neues Zuhause für Familie Signorini aus Oberwil bei Büren BE Die 15-jährige Tabea hat Kiki Maeder einen herzerwärmenden Brief geschrieben: Sie möchte ihrer Mutter Karin gerne eine neue Küche schenken. Seit dem plötzlichen Tod des Ehemanns und Vaters kümmert sich Karin allein um Tabea und deren Bruder. Und das sind nicht die einzigen Hürden, die Karin täglich überwinden muss. Live im Studio: Starduett mit Gölä und Cast des Musicals "Cabaret" "Happy Day" feiert im Oktober gleich zwei grosse Premieren: Es kommt zum Starduett mit Gölä. Die 21-jährige Jodlerin Kathrin aus Stalden OW darf mit ihrem grossen Idol das Lied "Indianer" singen. Und auch Fabienne Louves und der Cast von "Cabaret" zeigen erstmals einen Ausschnitt aus ihrem Musical, das bald Premiere feiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Röbi Koller Gäste: Gäste: Gölä, Fabienne Louves Originaltitel: Happy Day

