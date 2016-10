Schweiz 1 11:20 bis 12:05 Dokumentation Auf legendären Routen - Blues Highway 61 Durch den tiefen Süden der USA USA 2012 Stereo HDTV Merken Der Highway 61, auch Blues Highway genannt, folgt dem Mississippi mit seinen Mythen und Legenden von New Orleans im Süden bis hoch in den Norden der USA. Sklaverei, Rassentrennung und Bürgerrechtsbewegung haben im Süden Amerikas tiefe Spuren hinterlassen. Seinen ganz eigenen Ausdruck fand das Leben hier in der Musik, im Blues. "Work hard, play hard", so lautet auch heute noch das Lebensmotto der Menschen, die entlang des Blues Highways leben. In einem sogenannten Juke Joint, einer alten Blueskneipe, traf Filmemacherin Katja Esson auf Po Monkey. Seit mehr als vierzig Jahren empfängt er in diesem Lokal Gäste und erzählt Geschichten vom Blues. Das Mississippidelta ist voll von Schauplätzen, an denen diese Südstaatenmusik gespielt wird. Viele grosse Musiker stammen aus der Region oder begannen hier ihre Karriere, so auch Robert Johnson, der als Genie des Blues gefeiert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Backroads USA Regie: Katja Esson