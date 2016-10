Schweiz 2 03:50 bis 04:30 Krimiserie Monk Mr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen USA 2002 HDTV Merken Für Monk (Tony Shalhoub) läuft es gerade nicht besonders gut. Er ist mehr oder weniger pleite, und seine Assistentin Sharona (Bitty Schram) will kündigen. Als Stottlemeyer (Ted Levine) Monk um Hilfe bittet, kommt diesem der Zusatzverdienst also gerade recht. Der Milliardär Sidney Teal (J.C. MacKenzie) wurde bei einem Straßenraub von einem Polizisten in Notwehr erschossen und Monk soll den Fall wasserdicht machen. Der findet schnell heraus, dass der Überfall von langer Hand geplant war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Jessica Steen (Myra Teal) J.C. MacKenzie (Sidney Teal) Originaltitel: Monk Regie: Stephen Cragg Drehbuch: Tim Lea Kamera: Jim Westenbrink Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

