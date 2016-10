Schweiz 2 23:50 bis 01:15 Fantasyfilm Ghost Rider 2 USA, VAE 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Stuntman Johnny Blaze (Nicolas Cage) hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Seither verwandelt er sich in unmittelbarer Nähe des Bösen in den "Ghost Rider" und fängt auf seinem Feuerstuhl die übelsten Schurken ein. Seiner Aufgabe müde geworden, versteckt Johnny sich in Osteuropa. Nur einer Menschenseele gelingt es, ihn dort aufzustöbern: Der unorthodoxe Mönch Moreau (Idris Elba), der von Wein und Waffen viel versteht. Moreau beauftragt Johnny Blaze, einen Knaben zu retten, denn "der Teufel selbst will dieses Kind." Der Bub soll als menschliche Hülle für den Herrn der Finsternis herhalten, da sein aktueller Wirt Roarke (Ciáran Hinds) zusehends zerfällt. Im Gegenzug verspricht Moreau Johnny einen Exorzismus, den ihn von seinem Alter Ego mit Totenkopfschädel befreit. Johnny gelingt es, den Knaben und seine Mutter aufzuspüren. Dass Moreau keine leeren Versprechungen abgegeben hat, bringt Johnny in Bedrängnis. Denn kaum ist er ein Normalsterblicher, lassen ihn angreifende Schergen des Teufels den Ghost Rider schmerzlich vermissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Johnny Blaze/ Ghost Rider) Violante Placido (Nadya) Ciarán Hinds (Neue Gestalt des Teufels) Idris Elba (Moreau) Christopher Lambert (Methodius) Johnny Whitworth (Ray Carrigan) Fergus Riordan (Danny) Originaltitel: Ghost Rider: Spirit of Vengeance Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor Drehbuch: Scott M. Gimple, Seth Hoffman, David S. Goyer Kamera: Brandon Trost Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 12