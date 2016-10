Schweiz 2 17:40 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 36 Jagd nach einer Toten D, A 1996 2016-10-19 10:30 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Als Karin Sandner auf der Strasse zusammenbricht, wird sie sofort in ein Spital gebracht - zu spät, die Frau stirbt an Herzversagen. Am nächsten Morgen wird der Pförtner erwürgt aufgefunden, und die Leiche von Karin Sandner ist aus der Leichenkammer verschwunden. Die Ermittlungen sind schwierig: Der arbeitslose Witwer Christian Sandner verweigert die Zusammenarbeit mit der Polizei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Andreas Patton (Wolfgang Brendel) Atto Suttarp (Egon Kunert) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann, Peter Döttling, Diethard Prengel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12