Schweiz 2 13:40 bis 14:25 Serien Brothers & Sisters Schadensbegrenzung USA 2007 Merken Paige verhält sich gegenüber Sarah immer distanzierter. Weil sie zudem seit der Scheidung ernsthaft für Probleme an der Schule sorgt, wird bald offenkundig, dass Paige sehr unter der Trennung ihrer Eltern leidet. Kitty nimmt die Hilfe ihres alten Freundes Isaac in Anspruch, um ihre Schwangerschaft möglichst schadlos der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Isaac schlägt eine schnelle, kleine Hochzeit vor und eine Schmutzkampagne gegen einen Gegner. Dies ärgert Robert, der selbst einmal Opfer von Isaacs Spezialität wurde, als dieser seinen Schwager in spe, Kevin, als Schwulen geoutet hatte. Die kurzfristig angesetzte Hochzeit sorgt für Aufruhr bei Nora, der eine Traumhochzeit vorgeschwebt ist. Beim Ultraschall erfährt Kitty Entsetzliches: Ihr Baby ist tot. Als die Hochzeit abgesagt und damit Paiges Auftritt als Blumenmädchen hinfällig wird, reagiert sie heftig und bleibt plötzlich unauffindbar. Es kommt zu gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Joe und Sarah, doch ihre gemeinsame Sorge um Paiges Wohlbefinden gewinnt schliesslich die Oberhand. Tommy unterhält weiterhin ein Verhältnis mit Lena. Bei einem Nachtessen mit Rebecca verlieben sich Lena und Justin, die eine fatale gemeinsame Vorliebe miteinander verbindet. Rebecca kommt Justins Geheimnis auf die Spur und stellt ihn zur Rede. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Holden Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Thomas Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Dave Annable (Justin Walker) Ron Rifkin (Saul Holden) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Alison Schapker Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12