Schweiz 2 01:55 bis 02:35 Serien Stalker Ein anderer Mensch USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Das Luxusheim der nach einer Kampfscheidung reich gewordenen Philanthropin Andrea Brown (Jessica Tuck) wird während einer Dinnerparty zum Ziel eines Eindringlings, der die Wände ihres Schlafzimmer mit obszönen Graffitis beschmiert. Der Verdacht fällt schnell auf ihren Exmann Kenneth (Alex Carter), den die Scheidung arm gemacht hat. Die Threat Assessment Unit (TAU) um Jack (Dylan McDermott) und Beth (Maggie Q) befragt den Verdächtigen und seine neue, sehr junge Freundin Melissa (Caity Lotz). Die beiden beteuern ihre Unschuld und bezichtigen Andrea im Gegenzug der Belästigung - nichts lasse die Geschiedene aus, um ihrer beider Leben zu ruinieren. Nachdem Andrea bereits zuvor ihren getöteter Hund zugeschickt bekommen hat und später in einer Tiefgarage attackiert wird, scheint sich die Schlinge um Kenneth' Hals aber zusammenzuziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Jack Larsen) Maggie Q (Beth Davis) Mariana Klaveno (Janice Lawrence) Victor Rasuk (Ben Caldwell) Elisabeth Röhm (Amanda Taylor) Warren Kole (Trent Wilkes) Jessica Tuck (Andrea Brown) Originaltitel: The Stalker Regie: Omar Madha Drehbuch: Dewaine Darian Jones, Kevin Williamson, Dewayne Darian Jones Kamera: Darran Tiernan Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16

