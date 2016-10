Schweiz 2 23:30 bis 01:10 Thriller Easy Money II: Hard To Kill S 2012 2016-10-20 02:35 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken JW (Joel Kinnaman) ist mit seinen Eltern zur Beerdigung seiner Schwester Camilla verabredet. Auf dem Friedhof trifft er auf deren beste Freundin Caroline, die ihm eine Information gibt, aus der JW schliesst, dass seine Schwester möglicherweise doch keinen Selbstmord begangen hat. Er macht sich auf die Suche nach der Wahrheit und stösst dabei auf eine Verbindung zwischen Camilla und der serbischen Mafia. Nach der Beerdigung seiner Mutter kehrt Jorge (Matias Varela) aus Chile nach Schweden zurück, um einen Kokaindeal durchzuziehen - ohne zu wissen, dass Radovan (Dejan Cukic), der Führer der serbischen Mafia und sein Erzfeind, in Wahrheit sein Abnehmer ist. Der Deal geht schief, Jorge erschiesst Radovans Leibwächter, woraufhin ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wird. Nach einem tödlichen Schuss auf seine neue Freundin Nadja (Madeleine Martin), Exprostituierte aus Radovans Reich, wird der verletzte Jorge von der Polizei verhaftet. Mahmoud (Fares Fares) schuldet Radovan Geld, nachdem er zwei von dessen Prostituierten hat entkommen lassen. Seine Chance zum Ausgleich sieht er in der Jagd auf Jorge, was zu besagtem Schusswechsel und Jorges Festnahme und damit Überleben führt. Das lässt Radovan nicht ungestraft geschehen. Derweil ermittelt JW den serbischen Mafiaboss als den wahrhaft Schuldigen am Tod seiner Schwester. Er sucht die finale Konfrontation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joel Kinnaman (JW) Matias Varela (Jorge) Dragomir Mrsic (Mrado) Fares Fares (Mahmoud) Lisa Henni (Sophie) Joel Spira (Nippe) Madeleine Martin (Nadja) Originaltitel: Snabba Cash II Regie: Babak Najafi Drehbuch: Maria Karlsson, Peter Birro, Babak Najafi, Fredrik Wikström Kamera: Aril Wretblad Musik: Jon Ekstrand Altersempfehlung: ab 16

