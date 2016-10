Schweiz 2 14:10 bis 15:00 Serien Revenge Wahnsinn USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Lyman Ellis erscheint auf der Bildfläche, um nach seiner Schwester Louise zu sehen. Er amtet als verlängerter Arm der Familie, die Louise in der Nervenheilanstalt entsorgen und über ihr Vermögen verfügen will. Ein gemeinsames Dinner mit ihrer Mutter, Lyman, Nolan und Emily wird für Louise zum Entscheidungsspiel mit gezinkten Karten. Malcolm Black setzt David unter Druck, um herauszufinden, was mit seiner Tochter Kate passiert ist. David erzählt Jack von einem USB-Stick mit belastendem Material. Jack will damit Davids Leben retten und weiss nicht, dass die Beweise auf dem Speicher nicht halten, was sie versprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: Matt Shakman Drehbuch: Sallie Patrick Altersempfehlung: ab 12