Schweiz 2 11:55 bis 12:40 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 37 D 2009 Stereo Merken Alisa und Christian sind glücklich. Christian hat sich von Ellen getrennt und Alisa seine Liebe gestanden. Doch Ellen ist nicht bereit, Christian aufzugeben. Als Paul sie auf ihren bevorstehenden Abbruch anspricht, kommt ihr eine Idee. Christian ist empört, dass Ludwig Ellen zum Familienessen eingeladen hat, obwohl er weiss, dass die beiden kein Paar mehr sind. Höflich, aber bestimmt erklärt Christian, dass er nicht vorhat, seine Entscheidung zu ändern. Ellen will demonstrativ gehen und täuscht einen Schwächeanfall vor. Dabei lässt sie geschickt ihre Handtasche fallen und enthüllt so deren brisanten Inhalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler, Jurij Neumann Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Björn Behrens, Holger Rusch Musik: Curt Cress