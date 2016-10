Schweiz 2 03:50 bis 04:30 Serien Revenge Abschied USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Um Malcolm Black mit der Nachricht von Agentin Kate Taylors Tod nicht auf den Plan zu rufen, entschliessen sich Emily, Jack, Victoria und David für eine Falschaussage. David bringt Kates Leiche nach Miami, während Jack und Nolan ihr Hotelzimmer ausräumen, um Kates gefährlichen Vater auf eine falsche Spur zu bringen. Die verzweifelte Margaux weigert sich, Emilys Version des Geschehens Glauben zu schenken. Und sie verbietet ihr die Teilnahme an Daniels Beerdigung. Auch Polizist Ben schöpft bei der Befragung Verdacht, als er auf Widersprüche stösst. David gesteht Emily seine Mordabsicht. Malcolm Black trifft in den Hamptons ein und fordert dort ein erstes prominentes Mordopfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: Bobby Roth Drehbuch: Alex Taub Kamera: Cynthia Pusheck Altersempfehlung: ab 12