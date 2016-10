Schweiz 2 15:55 bis 16:50 Krimiserie SOKO 5113 Tödliche Pantomime D 2003 2016-10-19 02:25 Stereo Merken Die Passantinnen und Passanten in der Münchner Innenstadt sind begeistert von der Pantomime des Strassenkünstlers Fritz Senghaas. Die Vorstellung wird jäh unterbrochen, als einer der Zuschauer erstochen zusammenbricht. Hauptkommissar Schickl und seine Kollegin Susanne von Hagenberg sind sicher: Die Strassenmusiker Mariza und Sven Köhler, die in der Ladenpassage gegenüber auftraten, wissen mehr, als sie behaupten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manfred Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Vanessa Petruo (Mariza) Xaver Hutter (Sven Köhler) Max von Thun (Fritz Senghaas) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Carl Lang Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Stefan Motzek Musik: Axel Kroell