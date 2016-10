Schweiz 2 13:35 bis 14:20 Serien Brothers & Sisters 36 Stunden USA 2007 Merken Rebecca offenbart ihrer Mutter Holly, dass Justin seine Schmerzmittel als Drogen missbraucht. Wenig später sieht sich Justin mit seiner ganzen Familie konfrontiert, und es kommt zu äusserst verletzenden Vorwürfen. Auf seinen Wunsch beschliessen Nora und seine Geschwister, einen Entzugsversuch innerhalb der Familie zu wagen. Kitty zweifelt nach ihrer Fehlgeburt an ihren Fähigkeiten als Mutter, sehnt sich aber dennoch nach einem Kind. Robert, dessen Sinn nicht nach weiteren Kindern steht, hält sich gegenüber seiner Verlobten bedeckt. Als er erfährt, dass einer seiner wichtigsten Spendengeber unter Betrugsverdacht steht, greift er in seinem Kampagnenstab hart durch. Saul interpretiert jegliche Äusserung von Kevin als Seitenhieb gegen seine uneingestandene Homosexualität und gerät ausser sich. Kevin gibt zu reden, weil er mit seiner alten Liebe Scotty zusammenlebt, während sein aktueller Gefährte, Jason, in Malaysia weilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Holden Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Thomas Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Dave Annable (Justin Walker) Ron Rifkin (Saul Holden) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: David Paymer Drehbuch: David Marshall Grant, Molly Newman Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12