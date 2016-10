Schweiz 2 12:05 bis 12:50 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 36 D 2009 Stereo Merken Alisas Hoffnung schwindet, dass Christian sich für sie entscheidet, denn Ludwig übt Druck auf Christian aus, damit er zu Ellen zurückkehrt. Ellen versucht, ihn über sein schlechtes Gewissen zu manipulieren. Auch auf Alisas Eltern wird Druck ausgeübt: Oskar will die Verhandlungen in Sachen Umstrukturierung bei Castellhoff-Optik positiv für sich beeinflussen und sucht nach Karls Schwachstelle. Da er von dessen angespannter Finanzlage weiss, versucht er, ihn zu bestechen. Trotz des Drucks, der auf ihn ausgeübt wird, trennt Christian sich von Ellen. Just in dem Moment, in dem Alisa die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, sucht Christian das Gespräch mit ihr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler, Jurij Neumann Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Björn Behrens, Holger Rusch Musik: Curt Cress