Schweiz 2 03:25 bis 04:10 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 292 Zurück in den Tod D 2003 Stereo Merken Heiner Mahler ist verzweifelt: Vor kaum einer Stunde hat er seine Frau an den Bahnhof gebracht, wo sie in den Zug nach Frankfurt stieg. Jetzt liegt sie tot im Wohnzimmer. Die ersten Untersuchungen der SOKO 5113 lassen einen Raubmord vermuten. War es nur ein unglücklicher Zufall, oder überraschte Michaela Mahler einen Einbrecher? Und warum brach sie ihre Zugfahrt ab? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Krystian Martinek (Heiner Mahler) Giovanni Arvaneh (Alex Schmitz) Sima Beatrice Bürgin (Michaela Mahler) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Carl Lang Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Stephan Motzek, Heinz Pufahl Musik: Axel Kroell, Arpad Bondy

