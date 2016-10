Schweiz 2 20:15 bis 21:40 Drama Terror - Ihr Urteil D 2016 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Darf man 164 Menschen töten, um 70'000 zu retten? Durfte Kampfpilot Lars Koch (Florian David Fitz) eine Lufthansa-Maschine abschiessen, um zu verhindern, dass ein Terrorist das Flugzeug auf ein mit 70'000 Besucherinnen und Besuchern vollbesetztes Fussballstadion stürzen lässt? Weil es keinen Befehl gab und er sich eigenmächtig über geltendes Recht hinwegsetzte, muss sich der 31-Jährige jetzt vor Gericht verantworten. Vor dem Richter (Burghart Klaußner) baut Staatsanwältin (Martina Gedeck) für die Anklage auf die eklatante Missachtung des geltenden Rechts, welche 164 Menschen das Leben kostete. Sie taxiert den Abschuss als Mord. Im Gegensatz dazu sieht der Verteidiger (Lars Eidinger) Lars Koch als Mann, der nicht anders handeln konnte und mit seiner Tat einen ungleich grösseren Massenmord verhindert hat. Er plädiert klar für Freispruch. Ist Lars Koch ein Held oder ein Mörder? Darüber verhandelt die grosse Strafkammer des Schwurgerichts Berlin. Im Anschluss an die Schlussplädoyers ist allerdings nicht das Gericht, sondern das deutsche, österreichische und schweizerische Publikum in einer multimedialen Abstimmung aufgefordert, über Schuld oder Unschuld zu urteilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burghart Klaußner (Vorsitzender Richter) Martina Gedeck (Staatsanwältin Frau Nelson) Florian David Fitz (Angeklagter Lars Koch) Lars Eidinger (Verteidiger Herr Biegler) Jördis Triebel (Nebenklägerin Franziska Meiser) Rainer Bock (Lauterbach) Originaltitel: Terror - Ihr Urteil Regie: Lars Kraume Drehbuch: Ferdinand von Schirach, Oliver Berben, Lars Kraume Kamera: Jens Harant Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser Altersempfehlung: ab 6