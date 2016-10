Schweiz 2 15:05 bis 15:55 Krimiserie Monk Mr. Monk in der Anstalt USA 2002 HDTV Merken Aus Sehnsucht nach seiner verstorbenen Gattin Trudy dringt Monk in das frühere Haus seiner Frau ein. Natürlich wird er prompt verhaftet und landet in der Irrenanstalt von Doktor Lancaster, einer Koryphäe auf seinem Gebiet. Doch Monk stellt schnell fest, dass in dieser Einrichtung nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Dem einen Patienten - Manny - erscheint der Weihnachtsmann; ein anderer Patient - Wurster - erzählt ihm von einem ungeklärten Mord. Natürlich erwacht da Monks Spürsinn. Er findet heraus, wer den früheren Anstaltsleiter Doktor Gould umgebracht hat und wer heute den Weihnachtsmann spielt, um seine Patienten als Verrückte hinzustellen. Und wer auch nicht davor zurückschreckt, Patienten mit Hilfe von stärksten Medikamenten mundtot zu machen. Danach steht fest: Monk ist sicher nicht verrückt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Bitty Schram (Sharona Fleming) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Dennis Boutsikaris (Dr. Morris Lancaster) Eve Gordon (Janie) Originaltitel: Monk Regie: Nick Marck Drehbuch: Tom Scharpling, David Breckman Kamera: Nikos Evdemon Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12